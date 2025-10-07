Mamografias e serviços gratuitos no Outubro Rosa em São José

O Outubro Rosa em São José dos Campos terá como destaque a presença de carretas de serviços para ampliar o acesso a exames e conscientização.

A partir do dia 27 de outubro, o Centro da Juventude receberá as Carretas de Mamografia e Empreendedorismo do movimento SP Por Todas, da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. A Carreta de Mamografia oferecerá 550 exames gratuitos para as mulheres residentes na cidade. Já a Carreta do Empreendedorismo, que acompanha a de Mamografia, disponibilizará cursos profissionalizantes em parceria com o Sebrae e Senac, com foco na autonomia financeira feminina.

