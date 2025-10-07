Mamografias e serviços gratuitos no Outubro Rosa em São José

O Outubro Rosa em São José dos Campos terá como destaque a presença de carretas de serviços para ampliar o acesso a exames e conscientização.
A partir do dia 27 de outubro, o Centro da Juventude receberá as Carretas de Mamografia e Empreendedorismo do movimento SP Por Todas, da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. A Carreta de Mamografia oferecerá 550 exames gratuitos para as mulheres residentes na cidade. Já a Carreta do Empreendedorismo, que acompanha a de Mamografia, disponibilizará cursos profissionalizantes em parceria com o Sebrae e Senac, com foco na autonomia financeira feminina.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, as carretas complementam a oferta de mamografias na rede de saúde pública, que saltará de 1.300 para 2.014 exames no mês.
Uma outra ação, que também contempla uma carreta, estará localizada no Estádio Martins Pereira, já no dia 16 de outubro, como parte da participação do São José Esporte Clube na campanha ‘Marque Esse Gol’.
O Centro da Juventude fica na rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131, no bairro Jardim America.