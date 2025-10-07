07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MAMOGRAFIA

Mamografias e serviços gratuitos no Outubro Rosa em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
São José dos Campos recebe a Carreta de Mamografia do programa SP Por Todas
São José dos Campos recebe a Carreta de Mamografia do programa SP Por Todas

O Outubro Rosa em São José dos Campos terá como destaque a presença de carretas de serviços para ampliar o acesso a exames e conscientização.

A partir do dia 27 de outubro, o Centro da Juventude receberá as Carretas de Mamografia e Empreendedorismo do movimento SP Por Todas, da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. A Carreta de Mamografia oferecerá 550 exames gratuitos para as mulheres residentes na cidade. Já a Carreta do Empreendedorismo, que acompanha a de Mamografia, disponibilizará cursos profissionalizantes em parceria com o Sebrae e Senac, com foco na autonomia financeira feminina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, as carretas complementam a oferta de mamografias na rede de saúde pública, que saltará de 1.300 para 2.014 exames no mês.

Uma outra ação, que também contempla uma carreta, estará localizada no Estádio Martins Pereira, já no dia 16 de outubro, como parte da participação do São José Esporte Clube na campanha ‘Marque Esse Gol’.

O Centro da Juventude fica na rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131, no bairro Jardim America.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários