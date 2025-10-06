Polícia faz novas buscas por Bruna, desaparecida há 15 dias

A Polícia Civil faz novas buscas nesta segunda-feira (6) para tentar desvendar o mistério do desaparecimento de Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, vista pela última vez na madrugada de 22 de setembro, em Cruzeiro.

Nesta segunda, viaturas da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade foram flagradas perto do condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro, onde mora Bruna, que é designer de sobrancelhas e mãe de duas crianças.