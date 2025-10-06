Polícia faz novas buscas por Bruna, desaparecida há 15 dias

A Polícia Civil faz novas buscas nesta segunda-feira (6) para tentar desvendar o mistério do desaparecimento de Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, vista pela última vez na madrugada de 22 de setembro, em Cruzeiro.
Nesta segunda, viaturas da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade foram flagradas perto do condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro, onde mora Bruna, que é designer de sobrancelhas e mãe de duas crianças.
OVALE apurou que policiais estão vasculhando outros pontos da área de mata após novas informações. Até o momento, nenhum vestígio de Bruna foi localizado.
No dia 30 de setembro, após receber uma denúncia, a polícia fez escavações em uma cova com uma cruz que seria o local onde Bruna teria sido enterrada. A informação que chegou à polícia apontava que a jovem já estaria morta.
As autoridades iniciaram a escavação da cova para confirmar se o corpo da jovem realmente estava no local. No entanto, nenhum vestígio da jovem foi encontrado na cova.
“A investigação continua e estamos checando todas as informações que chegam, mas até agora nada foi encontrado”, disse o delegado Sandro Franqueira, titular da DIG de Cruzeiro.
Além de checar as informações, o delegado explicou que a polícia busca imagens de câmeras de segurança para determinar o caminho de Bruna antes do desaparecimento.
“Estamos buscando e analisando imagens de câmeras do trajeto que ela fez e no bairro dela. Não descartamos nenhuma hipótese. A polícia tem esperança de encontrar Bruna viva”, afirmou o policial.
Desaparecimento.
Bruna foi vista pela última vez por volta de 1h30 da segunda-feira, 22 de setembro, ao sair de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro. O local fica perto de uma vasta área de mata, parte com terreno alagado, na qual concentraram-se as buscas.
No boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter visto a jovem caminhar em direção a uma área de mata pedindo socorro na noite em que desapareceu.
Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de o celular de Bruna ter sido encontrado dentro do apartamento, o que impediu qualquer tentativa de contato. Testemunhas ainda afirmaram que um homem teria sido visto na residência dela naquela mesma noite.
O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, fez apelos emocionados por meio das redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la. Ele mantém a fé de que a filha será encontrada com vida.
O delegado Franqueira disse que a DIG de Cruzeiro segue trabalhando no caso e analisa vestígios encontrados próximos ao condomínio. Até o momento, nenhuma linha de investigação foi descartada.