Campanha do São José Esporte Clube oferece mamografias gratuitas

O São José Esporte Clube vai participar da campanha 'Marque Esse Gol', oferecendo gratuitamente exames de mamografia a mulheres residentes em São José dos Campos. Este é o segundo ano consecutivo de participação do clube, com o objetivo de fortalecer a conscientização da doença e promover diagnóstico precoce.
A ação, fruto de uma parceria com a Federação Paulista de Futebol e a Fundação Laço Rosa, começa no dia 16 de outubro de 2025, no Estádio Martins Pereira, que receberá a carreta preparada para realizar os exames. O foco são mulheres com mais de 40 anos, com pedido médico.
Mais de 15 mil exames gratuitos já foram oferecidos pela campanha nos últimos oito anos. Na edição anterior, promovida pelo clube, foram realizados 60 exames gratuitos.
Para participar, é necessário realizar um agendamento prévio pelo site , onde as interessadas preenchem os dados para triagem e seleção. Se contemplada, a paciente é contatada para confirmação de data e horário. O resultado do exame fica pronto na hora.
A campanha ainda conta com o envolvimento de voluntárias que já superaram o câncer de mama e acolhem as participantes.