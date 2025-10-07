Campanha do São José Esporte Clube oferece mamografias gratuitas

O São José Esporte Clube vai participar da campanha 'Marque Esse Gol', oferecendo gratuitamente exames de mamografia a mulheres residentes em São José dos Campos. Este é o segundo ano consecutivo de participação do clube, com o objetivo de fortalecer a conscientização da doença e promover diagnóstico precoce.

A ação, fruto de uma parceria com a Federação Paulista de Futebol e a Fundação Laço Rosa, começa no dia 16 de outubro de 2025, no Estádio Martins Pereira, que receberá a carreta preparada para realizar os exames. O foco são mulheres com mais de 40 anos, com pedido médico.

