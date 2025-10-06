OVALE CAST: Anderson defende veto a Milly, fala de IPTU e ônibus

Eu fui ver a mesa onde ela [Milly] participaria, teria ali várias mesas de debate, mas das 18 pessoas que estariam participando na mesa, nenhuma é de São José dos Campos. Nenhuma da região do Vale do Paraíba. Acho que tem um pouco de conceito da curadoria. Talvez por ser uma curadoria de São Paulo desconhece os artistas que nós temos aqui na cidade, e aí faltou um pouco de sensibilidade, seja da coordenação do Parque Vicentina Aranha ou da própria Fundação Cultural, de ter essa sensibilidade de colocar e chamar pessoas também da cidade e região. Nós não temos ninguém com renome, com pessoas que tenham uma identificação, bons artistas, autores, para poder sentar numa mesa de debate? Lógico, precisamos trazer pessoas de fora, de renome, de reconhecimento nacional, internacional, lógico que temos que trazer. Mas temos também que enaltecer o que nós temos aqui na cidade, na região.

Até pegando esse gancho, o senhor publicou um vídeo nas redes sociais, se não me engano na sexta-feira à noite, e o senhor falava um pouco sobre isso, sobre esse perfil que o senhor gostaria que tivesse a presença de mais autores e palestrantes, artistas regionais de São José dos Campos. Para a próxima Flim, o senhor acha que a gente vai ter um perfil diferente? O sr. acha que a Flim, da maneira como estava sendo tocada nos últimos anos, ela tinha um viés? A gente teve, por exemplo, o caso da Maria Gadú, de 2022, que houve também uma polêmica envolvendo as eleições presidenciais. Então, vai haver uma mudança no perfil? Existe um pedido ou um estudo para que os nomes sejam submetidos antecipadamente para vocês, como é que vai ser feito isso?

Olha, primeiro eu não quero. Não vou fazer com que os nomes sejam submetidos. Aí, sim, eu estou falando de censura. Não, não é isso. O que nós temos que ter é sensibilidade, por isso que tem uma equipe. O dia que eu tiver que me meter lá no Parque Vicentina Aranha, através da associação, para ter que decidir, eu tiro eles de lá e a gente assume diretamente. Então, não é essa a questão. Minha questão é o seguinte: tem que ter sensibilidade e responsabilidade.