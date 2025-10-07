Viapol São José inicia semi do Paulista contra o Vôlei Renata

O Viapol São José Vôlei recebe o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (7), na Arena Farma Conde, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista masculino da modalidade.

Com o time de Campinas tem melhor campanha, também terá direito de fazer o segundo jogo em casa, sexta-feira (10), a partir das 21h, no ginásio Taquaral. Caso haja um vencedor em cada um dos jogos, a decisão será no chamado ‘Golden Set’, um set extra após o jogo normal.

E os joseenses, sob comando do técnico Flávio Tavares, conseguiram a classificação para os playoffs na última rodada, quando venceram o Atibaia, fora de casa. Assim, ficaram com a quarta vaga para o mata-mata.

