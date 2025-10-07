Viapol São José inicia semi do Paulista contra o Vôlei Renata

O Viapol São José Vôlei recebe o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (7), na Arena Farma Conde, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista masculino da modalidade.
Com o time de Campinas tem melhor campanha, também terá direito de fazer o segundo jogo em casa, sexta-feira (10), a partir das 21h, no ginásio Taquaral. Caso haja um vencedor em cada um dos jogos, a decisão será no chamado ‘Golden Set’, um set extra após o jogo normal.
E os joseenses, sob comando do técnico Flávio Tavares, conseguiram a classificação para os playoffs na última rodada, quando venceram o Atibaia, fora de casa. Assim, ficaram com a quarta vaga para o mata-mata.
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: https://www.ticketfacil.com.br/afc-viapol-volei.html. As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças com até 4 anos não pagam.
Os ingressos para o setor das frisas, mais próximos à quadra, serão comercializadas a preço único de R$ 40. Um lugar nas cadeiras de quadra está disponível a preço único de R$ 80. O estacionamento da Arena é gratuito e estará disponível para todos.