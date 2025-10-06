06 de outubro de 2025
VÍTIMA DE UM 'RACHA'

Adeus, Jean: jovem morre no Vale após deixar esposa no trabalho

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, foi vítima fatal de um 'racha' em Caçapava
O motociclista morto vítima de um 'racha' no domingo (5) foi arremessado a uma distância de aproximadamente 200 metros, após ter sido atingido por um carro em alta velocidade. É o que diz a PM (Polícia Militar) sobre a colisão que tirou a vida de Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, vítima da imprudência de homens disputando corrida entre dois carros em Caçapava.

Jean havia acabado de deixar sua esposa no trabalho quando sua motocicleta Yamaha Fazer foi atingida por um Chery Tiggo 7 preto na rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva. Após a violenta colisão, ele foi arremessado a 200 metros e a moto pegou fogo. Ele morreu carbonizado no local.

Envolvidos estão presos e confessaram que a colisão foi resultado direto da disputa de corrida ilegal entre o Tiggo 7 e um VW Jetta cinza. Além de admitirem o racha, alegaram ter fugido por medo de serem presos. O condutor do Tiggo 7 não é habilitado.

Os dois motoristas responderão por crimes graves, que incluem homicídio, embriaguez ao volante, direção sem CNH e disputa de corrida em via pública.

