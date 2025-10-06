Adeus, Jean: jovem morre no Vale após deixar esposa no trabalho

O motociclista morto vítima de um 'racha' no domingo (5) foi arremessado a uma distância de aproximadamente 200 metros, após ter sido atingido por um carro em alta velocidade. É o que diz a PM (Polícia Militar) sobre a colisão que tirou a vida de Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, vítima da imprudência de homens disputando corrida entre dois carros em Caçapava.

Jean havia acabado de deixar sua esposa no trabalho quando sua motocicleta Yamaha Fazer foi atingida por um Chery Tiggo 7 preto na rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva. Após a violenta colisão, ele foi arremessado a 200 metros e a moto pegou fogo. Ele morreu carbonizado no local.

