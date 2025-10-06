Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta terça (7)? Confira

A terça-feira (7) deve ser marcada por muitas nuvens e possibilidade de chuva em diversas cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte paulista. De acordo com dados do Climatempo, o tempo deve seguir instável em boa parte da região, com variação de nebulosidade e temperaturas amenas em comparação aos últimos dias.
Em São José dos Campos, o dia será de céu nublado e possibilidade de chuva leve, com mínima de 17°C e máxima de 24°C. Durante o dia, o sol aparece entre muitas nuvens, e a noite deve continuar com céu encoberto e chance de garoa. Situação parecida em Guaratinguetá, onde os termômetros variam entre 19°C e 30°C, e há previsão de nuvens e pancadas isoladas no final do dia.
Já em Taubaté, o sol aparece entre nuvens, mas não há previsão significativa de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais, com mínima de 18°C e máxima de 28°C. Em contrapartida, o Litoral Norte deve ter tempo fechado: Caraguatatuba terá chuva ao longo do dia, com mínima de 18°C, máxima de 23°C e 100% de probabilidade de precipitação.
Em Campos do Jordão, o clima de montanha traz temperaturas mais amenas, com mínima de 14°C e máxima de 27°C. O sol deve aparecer entre nuvens durante o dia, mas há previsão de pancadas de chuva à noite, seguidas de nebulosidade intensa.
De forma geral, o Climatempo aponta uma terça-feira com céu encoberto, clima úmido e temperaturas moderadas na região. A recomendação é manter o guarda-chuva por perto e se preparar para um dia típico da primavera, com variação de tempo e chuvas passageiras.