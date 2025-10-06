ATENÇÃO: Aposentado é morto em casa após briga de bar na região

Um aposentado de 59 anos foi morto a facadas dentro da própria casa após uma briga de bar motivada por ciúmes, na noite deste domingo (5), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O crime ocorreu em uma residência na Estrada do Canta Galo, Travessa Colibri, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com a Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) acionou os agentes após encontrar a vítima já sem vida, com diversas lesões compatíveis com arma branca. Dois homens, de 38 e 39 anos, foram presos em flagrante e indiciados por homicídio qualificado.

Briga e invasão

Testemunhas relataram que a confusão começou em um bar, quando um dos suspeitos teria se irritado por “ciúmes de uma mulher”. Após uma discussão e agressões — entre elas uma pazada na cabeça —, os homens foram até a casa da vítima e invadiram o imóvel, onde o aposentado tentou se defender com uma foice.