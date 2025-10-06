Carro é flagrado pela PRF a 181 km/h na Via Dutra, no Vale

Um carro foi flagrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) trafegando a 181 quilômetros por hora na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba. O limite de velocidade na estrada é de 110 km/h.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), às 8h41. O veículo vai ser autuado por excesso de velocidade. A PRF ainda não divulgou outros detalhes da ocorrência.