OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ALTA VELOCIDADE

Carro é flagrado pela PRF a 181 km/h na Via Dutra, no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Veículo flagrado pelo radar na Via Dutra
Veículo flagrado pelo radar na Via Dutra

Um carro foi flagrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) trafegando a 181 quilômetros por hora na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba. O limite de velocidade na estrada é de 110 km/h.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), às 8h41. O veículo vai ser autuado por excesso de velocidade. A PRF ainda não divulgou outros detalhes da ocorrência.

“Enquanto romeiros caminham pelo acostamento, acabamos de flagrar esse indivíduo arriscando não só a vida dele, mas também de pessoas que estão apenas exercendo sua fé”, comentou um policial.

* Matéria em atualização

