Atleta do Vale, 1º campeão da São Silvestre é homenageado

A cidade de Areias se organiza para a celebração do centenário da vitória de Alfredo Gomes na primeira Corrida de São Silvestre, em 1925. O atleta, nascido no município, receberá uma prova local com seu nome no dia 23 de novembro de 2025. O evento homenageia o pioneiro que iniciou a história da principal prova de atletismo do país.
As inscrições para a corrida estão disponíveis no site www.ticketsolplan.com.
Um dia antes, 22 de novembro, acontece o lançamento do livro “Pauliceia em Disparada – O pioneirismo de Alfredo Gomes na Corrida de São Silvestre”. A obra, escrita por Antônio Carlos de Paula, neto do campeão, resgata a trajetória de Gomes, que foi um atleta de conquistas históricas para o Brasil.
A jornada de Alfredo Gomes se conecta diretamente com a Corrida Internacional de São Silvestre, que também celebra seu centenário em 2025. Criada por Cásper Líbero em 1925, a prova nasceu inspirada em eventos noturnos franceses e recebeu o nome do santo de 31 de dezembro. Inicialmente com uma média de 48 a 60 participantes, a 100ª edição da São Silvestre já atingiu o limite de 50 mil inscrições para o percurso de 15 km na capital paulista e se consolida ano a ano como o maior evento global de atletismo.