Atleta do Vale, 1º campeão da São Silvestre é homenageado

A cidade de Areias se organiza para a celebração do centenário da vitória de Alfredo Gomes na primeira Corrida de São Silvestre, em 1925. O atleta, nascido no município, receberá uma prova local com seu nome no dia 23 de novembro de 2025. O evento homenageia o pioneiro que iniciou a história da principal prova de atletismo do país.

As inscrições para a corrida estão disponíveis no site www.ticketsolplan.com.

