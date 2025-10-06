VÍDEO: Carro invade calçadão e quase atropela 8 pessoas no Vale

Um vídeo mostra o momento em que um motorista perdeu o controle do carro, subiu num calçadão e quase atropelou diversas pessoas que caminhavam pelo local. O caso ocorreu na avenida Doutor Aldino Schiavi, em Martim de Sá, na cidade Caraguatatuba, na tarde desse domingo (5).
Pelo menos oito pessoas estavam no calçadão quando o carro invadiu o local. Elas tiveram que correr para não ser atingidos pelo veículo. Um cachorro também quase foi atropelado. No final, ninguém ficou ferido.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de 19 anos, registrado como trabalhador rural, foi encontrado dentro do veículo em estado de agitação e com sinais de confusão mental.
Quando guarda municipais chegaram ao local, populares já se aglomeravam ao redor do veículo, demonstrando sinais de revolta diante da situação.
Perto dali, os guardas encontraram dois outros veículos danificados, sugerindo possível envolvimento do condutor em múltiplas colisões.
O motorista foi conduzido até o plantão policial e rejeitou o teste do bafômetro. Diante disso, foi requisitada a presença do médico legista, que realizou exame clínico, que apontou que o condutor do veículo não estava embriagado.
No entanto, ele não possui habilitação para conduzir veículos automotores. O caso foi registrado dirigir sem permissão ou habilitação. O motorista não foi preso, mas responderá a um Termo Circunstanciado de Ocorrência.