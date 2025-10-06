VÍDEO: Carro invade calçadão e quase atropela 8 pessoas no Vale

Um vídeo mostra o momento em que um motorista perdeu o controle do carro, subiu num calçadão e quase atropelou diversas pessoas que caminhavam pelo local. O caso ocorreu na avenida Doutor Aldino Schiavi, em Martim de Sá, na cidade Caraguatatuba, na tarde desse domingo (5).

Pelo menos oito pessoas estavam no calçadão quando o carro invadiu o local. Elas tiveram que correr para não ser atingidos pelo veículo. Um cachorro também quase foi atropelado. No final, ninguém ficou ferido.