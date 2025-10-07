07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FLAGRANTE

Homem é preso por violência doméstica e quebra de protetiva

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Militar de Jacareí prendeu um homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva no bairro Jardim do Vale.

Na manhã desta segunda-feira (6), policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) agiram rapidamente após serem acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). O chamado foi feito pela vítima, que relatou estar sofrendo agressões por parte de seu companheiro.

Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram que o agressor estava violando uma medida judicial de afastamento previamente estabelecida. O homem foi detido em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

