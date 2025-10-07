Homem é preso por violência doméstica e quebra de protetiva

A Polícia Militar de Jacareí prendeu um homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva no bairro Jardim do Vale.

Na manhã desta segunda-feira (6), policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) agiram rapidamente após serem acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). O chamado foi feito pela vítima, que relatou estar sofrendo agressões por parte de seu companheiro.

