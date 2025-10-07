Adolescente é apreendido após fugir em moto roubada em Jacareí

Um adolescente foi apreendido por roubo de uma motocicleta em Jacareí.
A ocorrência foi registrada por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de domingo (5), após receberem um chamado via Copom (Centro de Operações Policiais Militares), informando o roubo em frente ao Jacareí Shopping.
A diligência contou com o apoio do COI (Centro de Operações Integradas), que ajudou a localizar o veículo com monitoramento em tempo real. O menor foi visto conduzindo a motocicleta pela avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, seguindo em direção à Rodovia Presidente Dutra. Mesmo com os sinais sonoros e luminosos acionados, ele ignorou a ordem de parada, dispensou uma arma falsa durante a fuga e continuou em direção a São José dos Campos. Após 13 quilômetros de acompanhamento, abandonou a moto e tentou fugir a pé, mas foi apreendido na rua Serra dos Órgãos.
A vítima de roubo compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde reconheceu o autor.
A motocicleta foi restituída ao proprietário e o adolescente permaneceu apreendido por ato infracional de roubo.