Adolescente é apreendido após fugir em moto roubada em Jacareí

Um adolescente foi apreendido por roubo de uma motocicleta em Jacareí.

A ocorrência foi registrada por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de domingo (5), após receberem um chamado via Copom (Centro de Operações Policiais Militares), informando o roubo em frente ao Jacareí Shopping.

A diligência contou com o apoio do COI (Centro de Operações Integradas), que ajudou a localizar o veículo com monitoramento em tempo real. O menor foi visto conduzindo a motocicleta pela avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, seguindo em direção à Rodovia Presidente Dutra. Mesmo com os sinais sonoros e luminosos acionados, ele ignorou a ordem de parada, dispensou uma arma falsa durante a fuga e continuou em direção a São José dos Campos. Após 13 quilômetros de acompanhamento, abandonou a moto e tentou fugir a pé, mas foi apreendido na rua Serra dos Órgãos.

