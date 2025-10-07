07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ROUBO DE VEÍCULO

Homem é preso e carro roubado em Campinas é recuperado em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
Divulgação
Carro produto de roubo em Campinas foi recuperado em Taubaté
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento pela avenida Dom Pedro, no bairro Estoril, em Taubaté, prenderam um homem com um veículo produto de roubo.

A ocorrência foi registrada no domingo (5), por volta das 19h30, quando durante abordagem ao condutor, constatou-se que o carro havia sido roubado em Campinas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Taubaté. O homem foi preso e o veículo apreendido.

