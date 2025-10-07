Homem é preso e carro roubado em Campinas é recuperado em Taubaté

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento pela avenida Dom Pedro, no bairro Estoril, em Taubaté, prenderam um homem com um veículo produto de roubo.

A ocorrência foi registrada no domingo (5), por volta das 19h30, quando durante abordagem ao condutor, constatou-se que o carro havia sido roubado em Campinas.

