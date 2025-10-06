Embraer anuncia a venda de 4 C-390 Millennium para a Suécia

A Embraer anunciou nesta segunda-feira (6) a venda de quatro aeronaves multimissão C-390 Millennium para a Suécia. O contrato também inclui sete opções de compra adicionais, abrindo caminho para futuras aquisições por outras nações europeias. O valor do negócio não foi divulgado.
A encomenda faz parte de uma parceria trilateral mais ampla entre Áustria, Suécia e Holanda, com o objetivo de promover aquisições conjuntas, interoperabilidade e cooperação de longo prazo em torno da plataforma C-390 Millennium.
Segundo a Embraer, as sete opções assinadas sob essa estrutura refletem o “crescente interesse europeu nesta aeronave de última geração e um compromisso compartilhado em modernizar as capacidades de transporte aéreo tático em todo o continente”.
A cerimônia ocorreu na Base Aérea de Uppsala, organizada pelo Comandante da Força Aérea Sueca, major general Jonas Wikman, e contou com a presença de Pål Jonson, ministro da Defesa da Suécia, juntamente com representantes de defesa de outros operadores do C-390, como Holanda, Brasil, Áustria, Portugal, Hungria e República Tcheca.
Com esta aquisição, a Suécia se torna mais um membro da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a se juntar à parceria estratégica já estabelecida pela Holanda e Áustria, que encomendaram coletivamente nove C-390s em 2024.
Ao escolher o C-390 Millennium, a Suécia aumentará suas capacidades operacionais e interoperabilidade, ao mesmo tempo em que se beneficia das sinergias europeias em treinamento e suporte ao ciclo de vida.
"Esta aquisição é um grande marco na modernização e fortalecimento da Força Aérea Sueca. Com o C-390 Millennium, acredito que aumentaremos nossa eficiência operacional ao mesmo tempo em que aprimoraremos a interoperabilidade com nossos parceiros europeus", disse Pål Jonson.
"Estamos honrados em dar as boas-vindas à Suécia como parte da família C-390 Millennium", afirmou Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
"Essa parceria reforça a crescente reputação da aeronave como o novo padrão para transporte aéreo tático na Europa e entre as nações da OTAN. Com o C-390 Millennium, a Embraer reuniu o melhor da tecnologia aeroespacial para fornecer à Suécia uma aeronave capaz de realizar as missões mais exigentes - a qualquer hora, em qualquer lugar."
"Desde 2024, entendemos o quanto o C-390 representa um ativo estratégico para aprimorar nossas capacidades operacionais. Estamos muito satisfeitos em contar com a Suécia entre nossos parceiros – um país renomado por sua expertise em operações aéreas. Juntos, faremos o melhor uso desta aeronave de próxima geração para fortalecer a segurança em toda a Europa", disse Gijs Tuinman, ministro de Aquisições de Armamentos e Pessoal da Holanda.
"Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à Suécia em nossa parceria europeia. Juntos, estabeleceremos novos padrões de eficiência e interoperabilidade para cumprir missões ainda mais exigentes nas próximas décadas", afirmou o tenente-general Harald Vodosek, diretor nacional de Armamentos das Forças Armadas Austríacas.
Desde a entrada em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, com a Força Aérea Húngara em 2024, o C-390 Millennium comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual em operação demonstrou uma taxa de capacidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%.
O C-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas temporárias ou não pavimentadas, como terra batida, solo e cascalho.
A aeronave configurada com equipamento de reabastecimento ar-ar, com a designação KC-390, já provou sua capacidade de reabastecimento aéreo tanto como avião-tanque quanto como receptor, neste caso recebendo combustível de outro KC-390 usando pods instalados sob as asas.