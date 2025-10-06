Embraer anuncia a venda de 4 C-390 Millennium para a Suécia

A Embraer anunciou nesta segunda-feira (6) a venda de quatro aeronaves multimissão C-390 Millennium para a Suécia. O contrato também inclui sete opções de compra adicionais, abrindo caminho para futuras aquisições por outras nações europeias. O valor do negócio não foi divulgado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A encomenda faz parte de uma parceria trilateral mais ampla entre Áustria, Suécia e Holanda, com o objetivo de promover aquisições conjuntas, interoperabilidade e cooperação de longo prazo em torno da plataforma C-390 Millennium.