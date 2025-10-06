Adeus, Maria Helena: morre mãe do ex-vereador Wagner Balieiro

Morreu aos 68 anos, nesse domingo (5), Maria Helena Moreira Balieiro, mãe do ex-vereador e candidato a prefeito de São José dos Campos Wagner Balieiro. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Maria Helena está sendo velado na Urbam, na região leste de São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 14h desta segunda-feira (6), no Cemitério Horto São Dimas, em São José.
Nas redes sociais, Wagner Balieiro informou o falecimento da mãe e lamentou a partida dela. “Com muita tristeza que informo o falecimento de minha mãe Maria Helena Moreira Balieiro. Descanse em paz Mãe e obrigado por tudo”.
Diversos políticos e autoridades da região lamentaram a morte de Maria Helena, em mensagens publicadas nas redes sociais.
“Um abraço solidário ao Wagner Balieiro, seu pai, Alair Balieiro e seus irmãos”, disse Carlinhos Almeida, ex-prefeito de São José.
“Com o coração apertado, nos despedimos da querida Maria Helena Moreira Balieiro. Uma vida de dedicação e amor que deixa um legado enorme. Meus sentimentos mais profundos ao amigo Wagner e toda a família. Força nesse momento de dor imensa!”, afirmou a vereadora de São José Amélia Naomi.
“Wagner, meus sentimentos, meu querido amigo. Que Deus conforte seu coração e que Deus a receba”, disse a jornalista e psicanalista Shirley Marciano.