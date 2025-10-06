Adeus, Maria Helena: morre mãe do ex-vereador Wagner Balieiro

Morreu aos 68 anos, nesse domingo (5), Maria Helena Moreira Balieiro, mãe do ex-vereador e candidato a prefeito de São José dos Campos Wagner Balieiro. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Maria Helena está sendo velado na Urbam, na região leste de São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 14h desta segunda-feira (6), no Cemitério Horto São Dimas, em São José.