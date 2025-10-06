06 de outubro de 2025
DESPEDIDA EM SJC

Adeus, Maria Helena: morre mãe do ex-vereador Wagner Balieiro

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Wagner Balieiro ao lado da mãe, Maria Helena Moreira Balieiro
Wagner Balieiro ao lado da mãe, Maria Helena Moreira Balieiro

Morreu aos 68 anos, nesse domingo (5), Maria Helena Moreira Balieiro, mãe do ex-vereador e candidato a prefeito de São José dos Campos Wagner Balieiro. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Maria Helena está sendo velado na Urbam, na região leste de São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 14h desta segunda-feira (6), no Cemitério Horto São Dimas, em São José.

Nas redes sociais, Wagner Balieiro informou o falecimento da mãe e lamentou a partida dela. “Com muita tristeza que informo o falecimento de minha mãe Maria Helena Moreira Balieiro. Descanse em paz Mãe e obrigado por tudo”.

Diversos políticos e autoridades da região lamentaram a morte de Maria Helena, em mensagens publicadas nas redes sociais.

“Um abraço solidário ao Wagner Balieiro, seu pai, Alair Balieiro e seus irmãos”, disse Carlinhos Almeida, ex-prefeito de São José.

“Com o coração apertado, nos despedimos da querida Maria Helena Moreira Balieiro. Uma vida de dedicação e amor que deixa um legado enorme. Meus sentimentos mais profundos ao amigo Wagner e toda a família. Força nesse momento de dor imensa!”, afirmou a vereadora de São José Amélia Naomi.

“Wagner, meus sentimentos, meu querido amigo. Que Deus conforte seu coração e que Deus a receba”, disse a jornalista e psicanalista Shirley Marciano.

