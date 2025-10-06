Adeus, Jeniffer: polícia identifica jovem morta na Dutra, em SJC 

A polícia identificou a jovem de 21 anos morta em um acidente na noite domingo, na Via Dutra, em São José dos Campos. Trata-se de Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos. As forças de segurança pública procuram o motorista envolvido na tragédia.
O acidente, que deixou também um homem ferido, ocorreu próximo ao viaduto dos Astronautas, na pista sentido Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 160 Titan, conduzida por Willian Fernando Nogueira Bueno, e uma Land Rover Evoque, de propriedade de Cláudio Alessandro dos Santos. A passageira da moto, Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, morreu no local. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal da Vila Industrial.
Testemunhas contaram aos policiais que o condutor da Land Rover abandonou o veículo sobre a pista e fugiu a pé em direção ao bairro Jardim Paulista. Ele vestia uma camiseta preta com o logotipo de um evento de rodeio. Apesar das buscas realizadas pela PRF, o motorista não foi localizado até o momento.
Polícia.
Peritos da Polícia Científica estiveram no local e confirmaram que os dois veículos ficaram parcialmente destruídos. A Polícia Civil apura ainda a informação de que o acidente teria ocorrido durante uma disputa de racha entre o veículo abandonado e um Ford Fusion branco, que também teria seguido em alta velocidade pelo acostamento.
Durante a perícia, os agentes encontraram um celular Samsung preto dentro da Land Rover e recolheram o aparelho, que será analisado. Os irmãos da vítima, Gean e Jéssica, compareceram à delegacia e receberam os pertences pessoais de Jeniffer.
O corpo da jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José. A investigação segue sob responsabilidade da Central de Polícia Judiciária, sob coordenação do delegado Thiago Amaral Fonseca.