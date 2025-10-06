Adeus, Jeniffer: polícia identifica jovem morta na Dutra, em SJC 

A polícia identificou a jovem de 21 anos morta em um acidente na noite domingo, na Via Dutra, em São José dos Campos. Trata-se de Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos. As forças de segurança pública procuram o motorista envolvido na tragédia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente, que deixou também um homem ferido, ocorreu próximo ao viaduto dos Astronautas, na pista sentido Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.