Matou mulher e a deixou sem roupa: 'Ia picar ela toda', confessou

Um homem confessou ter matado uma mulher que estava desaparecida desde sexta-feira (3) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O corpo da vítima foi encontrado nu dentro de um carrinho de mão, coberto por um colchão, em uma cena de extrema violência que chocou moradores da região.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito — que não teve a idade divulgada — admitiu o crime e afirmou que chegou a pensar em “picar ela toda” após a morte. O homem foi preso em flagrante após denúncia de testemunhas que o viram com a vítima pouco antes do desaparecimento.

Corpo encontrado nu