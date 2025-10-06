Matou mulher e a deixou sem roupa: 'Ia picar ela toda', confessou

Um homem confessou ter matado uma mulher que estava desaparecida desde sexta-feira (3) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O corpo da vítima foi encontrado nu dentro de um carrinho de mão, coberto por um colchão, em uma cena de extrema violência que chocou moradores da região.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito — que não teve a idade divulgada — admitiu o crime e afirmou que chegou a pensar em “picar ela toda” após a morte. O homem foi preso em flagrante após denúncia de testemunhas que o viram com a vítima pouco antes do desaparecimento.
Corpo encontrado nu
O cadáver apresentava lesão compatível com esganadura. Por estar sem roupa, a perícia técnica foi acionada para investigar se houve violência sexual. O perito responsável informou que havia possível material biológico nas partes íntimas da vítima, mas o exame complementar confirmará ou descartará o abuso.
Na delegacia, o suspeito relatou que passou a noite com a vítima usando crack. Segundo ele, a droga acabou durante a madrugada de sábado (4), e a mulher teria pedido dinheiro para comprar mais. O homem afirmou que deu R$ 100, mas que ela insistiu em pedir mais, momento em que ele cobrou uma dívida de R$ 3,5 mil referente à compra de um celular.
A discussão terminou em agressão e morte. Após o crime, o homem tentou esconder o corpo em um carrinho de mão, cobrindo-o com um colchão.
Investigação
A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar as circunstâncias da morte e se houve abuso sexual antes do assassinato. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, e a prisão preventiva será solicitada pela Justiça nos próximos dias.