Motorista é preso após causar acidente com vítima grave no Vale

Um acidente entre uma VW Saveiro Cross e uma Honda CG 150 Titan deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, na avenida Coronel Alcântara, no centro de Caçapava, às 22h30 deste domingo (5). A Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou o motorista do carro contido por populares, que retiraram a chave da ignição alegando sinais visíveis de embriaguez. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com embriaguez.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vítimas/feridos

O motociclista, de 20 anos, sofreu lesões graves, com fratura exposta na perna e indicação de cirurgia com possível amputação de um dedo, conforme ficha médica juntada ao boletim de ocorrência. A garupa, de 22 anos, também ficou ferida e foi socorrida por terceiros. Ambos já haviam sido removidos quando as equipes da GCM chegaram ao local.

Condutor e abordagem