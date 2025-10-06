Motorista é preso após causar acidente com vítima grave no Vale

Um acidente entre uma VW Saveiro Cross e uma Honda CG 150 Titan deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, na avenida Coronel Alcântara, no centro de Caçapava, às 22h30 deste domingo (5). A Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou o motorista do carro contido por populares, que retiraram a chave da ignição alegando sinais visíveis de embriaguez. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com embriaguez.
Vítimas/feridos
O motociclista, de 20 anos, sofreu lesões graves, com fratura exposta na perna e indicação de cirurgia com possível amputação de um dedo, conforme ficha médica juntada ao boletim de ocorrência. A garupa, de 22 anos, também ficou ferida e foi socorrida por terceiros. Ambos já haviam sido removidos quando as equipes da GCM chegaram ao local.
Condutor e abordagem
O condutor da Saveiro, de 64 anos, apresentava sinais claros de alcoolemia, situação também atestada em ficha médica anexada ao inquérito. Diante do quadro, a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante por lesão corporal culposa com influência de álcool.
Dinâmica e local
A ocorrência foi em via pública, no eixo central de Caçapava. A colisão envolveu a Saveiro Cross e a motocicleta CG 150. O carro chegou a ser liberado para remoção por meios próprios ainda antes da formalização do flagrante na delegacia.
Apreensões e perícia
O BO registra que o automóvel não permaneceu apreendido porque já havia sido removido quando o caso foi assumido pelo delegado plantonista. A autoridade determinou as providências periciais cabíveis e formalizou a lavratura do auto de prisão em flagrante.
Enquadramentos legais
O caso foi tipificado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com incidência do §2º do art. 303 do CTB (quando o agente conduz com capacidade psicomotora alterada por álcool e resulta lesão grave/gravíssima), cuja pena é de reclusão de 2 a 5 anos, além de outras sanções de trânsito.
Situação processual e orientações
A fiança não foi arbitrada na esfera policial. O autuado foi recolhido ao cárcere e o caso comunicado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. As vítimas foram orientadas sobre prazo decadencial de 6 meses para eventual representação criminal, a contar do conhecimento da autoria.