Motociclista morre carbonizado após suspeita de 'racha' na Dutra

Um motociclista morreu carbonizado após se envolver em um acidente com um Caoa Chery Tiggo 7 na marginal da Via Dutra (BR-116), em Caçapava, na noite de domingo (5), por volta das 23h. O Volkswagen Jetta que, segundo testemunhas, disputava corrida com o Tiggo 7, deixou o local levando o motorista do SUV. Mais tarde, a GCM de São José dos Campos localizou o Jetta e dois irmãos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Caçapava.
A vítima foi identificada como Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, condutor da Yamaha Fazer 150. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José dos Campos após os trabalhos da perícia. A moto ficou totalmente destruída pelo fogo.
Testemunhas relataram que o Tiggo 7 e um Jetta GLI trafegavam em altíssima velocidade, lado a lado e até pela contramão, sugerindo uma disputa de corrida (“racha”). Minutos depois, houve o impacto: a motocicleta caiu, incendiou e o Tiggo 7 saiu da pista, invadindo uma propriedade às margens da rodovia e também pegou fogo.
Vídeo obtido pela Polícia confirma a velocidade extremamente alta do Tiggo 7, compatível com os danos e a distância percorrida até colidir contra uma estrutura de concreto.
A Perícia do IC (Instituto de Criminalística) esteve no local com o delegado de sobreaviso. A moto da vítima foi periciada e posteriormente entregue à esposa. O Tiggo 7 e o Jetta foram apreendidos e removidos a pátio credenciado em São José dos Campos, à disposição da investigação.
Os dois irmãos foram identificados como condutor do Tiggo 7 e condutor do Jetta, respectivamente. Em depoimento, negaram o racha e afirmaram que a motocicleta estaria sem farol, dizendo ainda que tentaram socorrer a vítima, mas teriam sido ameaçados por populares, motivo pelo qual deixaram o local. Ambos recusaram o teste do etilômetro no momento da abordagem, segundo os autos.
De acordo com a GCM de São José, os dois apresentavam sinais de embriaguez (fala arrastada, odor etílico e instabilidade). Um dos irmãos, de 26 anos, não possui CNH, conforme consulta anexada ao Boletim de Ocorrência. O vídeo e os depoimentos sustentam a hipótese de corrida e dolo eventual.
A Polícia solicita que imagens de câmeras e registros de dashcam do trecho da Dutra em Caçapava na faixa de horário entre 22h45 e 23h15 de 05/10 sejam encaminhados à Delegacia de Caçapava para robustecer a reconstituição do acidente. Contatos podem ser feitos via 190/191 ou diretamente na unidade policial, ou ainda, pelo telefone do disque-denúncia: 181.