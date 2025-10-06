Motociclista morre carbonizado após suspeita de 'racha' na Dutra

Um motociclista morreu carbonizado após se envolver em um acidente com um Caoa Chery Tiggo 7 na marginal da Via Dutra (BR-116), em Caçapava, na noite de domingo (5), por volta das 23h. O Volkswagen Jetta que, segundo testemunhas, disputava corrida com o Tiggo 7, deixou o local levando o motorista do SUV. Mais tarde, a GCM de São José dos Campos localizou o Jetta e dois irmãos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Caçapava.

A vítima foi identificada como Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, condutor da Yamaha Fazer 150. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José dos Campos após os trabalhos da perícia. A moto ficou totalmente destruída pelo fogo.

Testemunhas relataram que o Tiggo 7 e um Jetta GLI trafegavam em altíssima velocidade, lado a lado e até pela contramão, sugerindo uma disputa de corrida (“racha”). Minutos depois, houve o impacto: a motocicleta caiu, incendiou e o Tiggo 7 saiu da pista, invadindo uma propriedade às margens da rodovia e também pegou fogo.