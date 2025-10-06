Polícia busca motorista que atropelou e matou jovem no Vale

A Polícia Civil procura pelo motorista de carro de luxo que fugiu após acidente que causou a morte de jovem na Via Dutra, em São José dos Campos.
Uma jovem de 21 anos morreu e um homem ficou ferido após a moto em que estavam se envolver em um acidente com um carro de luxo na marginal da Via Dutra (BR-116), altura do km 156, sentido Rio de Janeiro, na noite de domingo (5).
O motorista do carro abandonou o veículo e fugiu a pé. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que seguiam para outra chamada se depararam com o acidente na marginal próxima ao Viaduto dos Astronautas, em São José dos Campos, por volta de 20h15. No local estavam uma Land Rover Range Rover Evoque e uma motocicleta Honda CG 160. A pista precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes e a perícia foi acionada.
A vítima fatal era garupa da moto e foi encontrada em óbito no local. O condutor da motocicleta, de 51 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado pelo Samu ao Hospital Municipal, na Vila Industrial.
Testemunhas informaram que o motorista da Evoque — homem de estatura mediana, cerca de 35 anos, usando camiseta preta promocional com referência a um evento que aconteceu recentemente em São José dos Campos — abandonou o carro sobre a pista e correu em direção ao Jardim Paulista.
A PRF fez buscas, mas ele não foi localizado. Informações colhidas pela equipe da Polícia Civil no local apontam que a Evoque e um Ford Fusion branco (placas não informadas) estariam disputando corrida pelo acostamento momentos antes do choque. Essa hipótese é apurada pela investigação.
Apreensões e perícia.
O carro de luxo e a motocicleta foram apreendidos para exame pericial. Dentro da Evoque, os policiais localizaram um celular Samsung no porta-luvas, que também foi apreendido. Os trabalhos periciais devem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente e a identificar quem conduzia o veículo.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) e fuga do local do acidente (art. 305 do CTB) e o 6º Distrito Policial de São José dos Campos vai dar continuidade às investigações.
A Polícia Civil segue à procura do motorista e trabalha para confirmar a possível participação de um segundo carro na ocorrência. Quem tiver imagens de câmeras veiculares ou de comércios da região, ou qualquer informação que ajude a identificar o autor, pode procurar o 6º DP de São José dos Campos ou acionar os canais da PRF (191) e da Polícia Militar (190).