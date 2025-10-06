Polícia busca motorista que atropelou e matou jovem no Vale

A Polícia Civil procura pelo motorista de carro de luxo que fugiu após acidente que causou a morte de jovem na Via Dutra, em São José dos Campos.

Uma jovem de 21 anos morreu e um homem ficou ferido após a moto em que estavam se envolver em um acidente com um carro de luxo na marginal da Via Dutra (BR-116), altura do km 156, sentido Rio de Janeiro, na noite de domingo (5).

O motorista do carro abandonou o veículo e fugiu a pé. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.