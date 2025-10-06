Destilados sem identificação: dono de adega é preso em Jacareí

Dois homens foram presos e dois estabelecimentos foram interditados durante a Operação Antídoto, uma ação de fiscalização integrada realizada em Jacareí na noite da última sexta-feira (3).

O principal objetivo da operação foi combater o comércio de bebidas falsificadas, uma preocupação intensificada pelas recentes ocorrências de contaminação por metanol registradas em diversas regiões do país.

