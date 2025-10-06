Destilados sem identificação: dono de adega é preso em Jacareí

Dois homens foram presos e dois estabelecimentos foram interditados durante a Operação Antídoto, uma ação de fiscalização integrada realizada em Jacareí na noite da última sexta-feira (3).
O principal objetivo da operação foi combater o comércio de bebidas falsificadas, uma preocupação intensificada pelas recentes ocorrências de contaminação por metanol registradas em diversas regiões do país.
A iniciativa reuniu a Vigilância Sanitária, GCM (Guarda Civil Municipal), Fiscalização de Posturas, Procon, Polícia Militar e Polícia Civil, percorrendo estabelecimentos em vários bairros do município.
Irregularidades e prisões
No Parque Santo Antônio, o proprietário de uma adega foi preso após as equipes encontrarem em seu estabelecimento 23 garrafas de produto destilado sem identificação do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), além de estarem sem selo fiscal e sem rótulo em português. O caso foi qualificado como descaminho e apresentado à Polícia Civil, sendo o responsável liberado mediante pagamento de fiança.
Ainda durante a operação, um homem foragido da Justiça foi capturado dentro de uma adega na região central da cidade. Ele possuía um mandado de prisão em aberto por furto.
Interdições e apreensões
As fiscalizações resultaram também na interdição de dois estabelecimentos e na apreensão de produtos irregulares.
No Jardim das Indústrias e na região central, duas adegas foram interditadas pela Fiscalização de Posturas por exercerem atividade divergente do CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas).
No Jardim Santa Marina e no Jardim Califórnia, duas adegas foram autuadas pela comercialização de produtos vencidos. Já no bairro Campo Grande, três galões de 20 litros de bebida alcoólica de procedência não identificada foram recolhidos para análise.
A operação também fiscalizou estabelecimentos no Parque Meia-Lua.