Dois homens confessam homicídio e são presos na região

Dois homens foram presos pelo crime homicídio em Caraguatatuba.

Policiais militares foram acionados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta das 22h, no domingo (5), para prestar apoio de atendimento pré-hospitalar a uma vítima em óbito que apresentava ferimentos compatíveis com os realizados por arma branca. Próximo ao local, avistaram um homem em atitude suspeita que, ao ser abordado, confessou ter praticado o homicídio com ajuda de outro homem. Este segundo também foi localizado e admitiu a participação no delito.

