07 de outubro de 2025
ARMA BRANCA

Dois homens confessam homicídio e são presos na região

Por Da redação | Caraguatatuba
Tempo de leitura: 1 min
Dois homens foram presos pelo crime homicídio em Caraguatatuba.

Policiais militares foram acionados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta das 22h, no domingo (5), para prestar apoio de atendimento pré-hospitalar a uma vítima em óbito que apresentava ferimentos compatíveis com os realizados por arma branca. Próximo ao local, avistaram um homem em atitude suspeita que, ao ser abordado, confessou ter praticado o homicídio com ajuda de outro homem. Este segundo também foi localizado e admitiu a participação no delito.

Em diligência à residência de ambos, foram apreendidas 3 armas e munições, totalizando:

uma espingarda calibre .32; uma espingarda artesanal; uma espingarda calibre 5.5 (chumbinho); vinte e três munições calibre .32; um recipiente contendo diversas munições calibre 5.5 (chumbinho) e uma camiseta possivelmente suja de sangue.

Os dois receberam voz de prisão pelo crime de homicídio e foram conduzidos à Delegacia Central com os objetos apreendidos, onde permaneceram presos.

