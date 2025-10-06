06 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Dois jovens de 18 anos são presos por tráfico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da Romu em ação integrada de patrulhamento em Taubaté
Apreensões da Romu em ação integrada de patrulhamento em Taubaté

Uma ação conjunta da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Gtam (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas) resultou na prisão de dois jovens de 18 anos e na apreensão de diversas drogas no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.

A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (2), durante um patrulhamento ostensivo, quando três indivíduos fugiram ao visualizar as viaturas. Um deles dispensou uma sacola contendo pinos de cocaína. Os dois jovens foram alcançados e um deles confessou o envolvimento com o tráfico de drogas, indicando um encanamento na rua como o local onde guardava o restante do material.

Ao todo, foram apreendidos 129 pinos de cocaína, além de porções de maconha, crack e substâncias conhecidas como 'dry' e 'melado'. As autoridades também encontraram com os jovens dinheiro em espécie, um celular e uma balança de precisão. Os dois foram encaminhados à Delegacia, onde ficaram à disposição da Justiça.

Até setembro de 2025, a GCM (Guarda Civil Municipal) contabilizou um total de 5.554 abordagens, que resultaram na detenção de 100 pessoas e na localização e prisão de outros 44 foragidos.

Comentários

