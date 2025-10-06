Dois jovens de 18 anos são presos por tráfico em Taubaté

Uma ação conjunta da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Gtam (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas) resultou na prisão de dois jovens de 18 anos e na apreensão de diversas drogas no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.

A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (2), durante um patrulhamento ostensivo, quando três indivíduos fugiram ao visualizar as viaturas. Um deles dispensou uma sacola contendo pinos de cocaína. Os dois jovens foram alcançados e um deles confessou o envolvimento com o tráfico de drogas, indicando um encanamento na rua como o local onde guardava o restante do material.

