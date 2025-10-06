Fiscalização de adegas interdita estabelecimento em Caraguá

Em Caraguatatuba, uma ação conjunta fiscalizou sete bares e adegas da região. Um foi fechado por motivos de higiene, dois foram orientados sobre o horário devido de funcionamento e um deles foi notificado por falta do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em vigência.

A iniciativa, na última quinta-feira (2), contou com a participação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Polícia Militar e do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde (Divisão de Vigilância Sanitária) e Secretaria de Urbanismo.

