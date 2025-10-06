07 de outubro de 2025
SUJEIRA

Fiscalização de adegas interdita estabelecimento em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Policiais fiscalizam bares em Caraguatatuba
Policiais fiscalizam bares em Caraguatatuba

Em Caraguatatuba, uma ação conjunta fiscalizou sete bares e adegas da região. Um foi fechado por motivos de higiene, dois foram orientados sobre o horário devido de funcionamento e um deles foi notificado por falta do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em vigência.

A iniciativa, na última quinta-feira (2),  contou com a participação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Polícia Militar e do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde  (Divisão de Vigilância Sanitária) e Secretaria de Urbanismo.

O objetivo das fiscalizações periódicas é garantir a regularidade dos estabelecimentos e segurança sanitária aos frequentadores. 
Considerando situações atuais de intoxicação por metanol em diversas cidades brasileiras, a ação tem sua urgência e importância reforçadas.

