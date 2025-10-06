07 de outubro de 2025
FESTA DA PADROEIRA

Aparecida adota ações para segurança de moradores e romeiros

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Aparecida coordena operação para garantir segurança e fluidez no trânsito durante período de peregrinações
Aparecida coordena operação para garantir segurança e fluidez no trânsito durante período de peregrinações

A Prefeitura de Aparecida anunciou um plano de reforço e intensificação nas ações de organização e monitoramento do trânsito local, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito. O objetivo é trazer mais fluidez ao tráfego e minimizar os impactos da grande circulação de veículos e romarias no município, proporcionando um deslocamento mais seguro e organizado para visitantes e moradores durante o período festivo da Padroeira do Brasil.

As atividades no trânsito incluem o reforço de sinalização e operações de plantão 24 horas  para suporte imediato a motoristas e pedestres, além de equipes de pronto atendimento para emergências.

Para acionar o serviço de trânsito, a população e os peregrinos podem entrar em contato pelo telefone 153, que funciona 24 horas. A Prefeitura ressalta, contudo, que as vias federais que cortam a cidade são de jurisdição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também já anunciou adequações em suas operações para o período.

Segurança também é uma preocupação. A GCM (Guarda Civil Municipal) reforçou o efetivo e os patrulhamentos locais. As equipes se organizam em rondas preventivas e participam ativamente em procissões, romarias e na chegada de peregrinos, oferecendo suporte e orientações em pontos estratégicos como o Santuário Nacional, a Praça Nossa Senhora Aparecida e a Praça Dr. Benedito Meirelles.

O município conta ainda com o apoio da Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada, e do Setor de Fiscalização Municipal.

É fundamental que os peregrinos busquem sempre por pessoas devidamente identificadas para qualquer necessidade de orientação ou auxílio, garantindo assim a eficácia dos serviços de segurança e emergência.

