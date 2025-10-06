Aparecida adota ações para segurança de moradores e romeiros

A Prefeitura de Aparecida anunciou um plano de reforço e intensificação nas ações de organização e monitoramento do trânsito local, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito. O objetivo é trazer mais fluidez ao tráfego e minimizar os impactos da grande circulação de veículos e romarias no município, proporcionando um deslocamento mais seguro e organizado para visitantes e moradores durante o período festivo da Padroeira do Brasil.

As atividades no trânsito incluem o reforço de sinalização e operações de plantão 24 horas para suporte imediato a motoristas e pedestres, além de equipes de pronto atendimento para emergências.

