PM prende dois homens após vítima ser achada morta na região

Acionada pelo Samu para prestar apoio em atendimento pré-hospitalar, em Caraguatatuba, a equipe da Polícia Militar deslocou-se ao local e constatou a presença de um homem em óbito, apresentando lesões compatíveis com ferimentos provocados por arma branca.
Durante a permanência da equipe no local, foi visualizado nas proximidades um indivíduo, o qual foi abordado e submetido à busca pessoal. Em entrevista informal, segundo a PM, ele confessou ter participado do homicídio, informando ainda que a ação havia sido praticada em coautoria com outro homem.
De posse das informações, a equipe deslocou-se até o local indicado, e localizou.o segundo indivíduo, que também admitiu participação no delito.
Foram realizadas diligências nas residências de ambos, sendo apreendidos os seguintes materiais uma espingarda calibre .32, uma espingarda artesanal, uma espingarda calibre 5.5 (chumbinho), 23 munições calibre .32, um recipiente contendo diversas munições calibre 5.5 (chumbinho) e uma camiseta com possível resquício de sangue.
Diante da materialidade e autoria, os suspeitos receberam voz de prisão pelo crime de homicídio, sendo conduzidos à Delegacia Central com os objetos apreendidos. Os homens permaneceram presos.