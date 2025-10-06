PM prende dois homens após vítima ser achada morta na região

Acionada pelo Samu para prestar apoio em atendimento pré-hospitalar, em Caraguatatuba, a equipe da Polícia Militar deslocou-se ao local e constatou a presença de um homem em óbito, apresentando lesões compatíveis com ferimentos provocados por arma branca.

Durante a permanência da equipe no local, foi visualizado nas proximidades um indivíduo, o qual foi abordado e submetido à busca pessoal. Em entrevista informal, segundo a PM, ele confessou ter participado do homicídio, informando ainda que a ação havia sido praticada em coautoria com outro homem.

De posse das informações, a equipe deslocou-se até o local indicado, e localizou.o segundo indivíduo, que também admitiu participação no delito.