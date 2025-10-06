Carro perde controle e atinge motos e entrada de pizzaria no Vale

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desse domingo (5), na avenida Presidente Vargas, em Guaratinguetá.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu diversas motos que estavam paradas na calçada, na frente de uma pizzaria. A entrada do estabelecimento também foi atingida.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas informou que o solicitante cancelou o chamado em razão de não haver vítimas no local.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.