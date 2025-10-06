06 de outubro de 2025
CIDADE

Carro perde controle e atinge motos e entrada de pizzaria no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Cidadão Alerta
Local do acidente
Local do acidente

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desse domingo (5), na avenida Presidente Vargas, em Guaratinguetá.

Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu diversas motos que estavam paradas na calçada, na frente de uma pizzaria. A entrada do estabelecimento também foi atingida.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas informou que o solicitante cancelou o chamado em razão de não haver vítimas no local.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

