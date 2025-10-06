Carro perde controle e atinge motos e entrada de pizzaria no Vale

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desse domingo (5), na avenida Presidente Vargas, em Guaratinguetá.

Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu diversas motos que estavam paradas na calçada, na frente de uma pizzaria. A entrada do estabelecimento também foi atingida.