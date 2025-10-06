Homem arromba porta e tenta invadir casa para pegar mãe e filha

Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar de São José dos Campos) foram acionados via 190, na tarde de sábado (4), para atendimento a uma ocorrência de invasão a residência no bairro Terra Nova.

No local, tiveram êxito em abordar um indivíduo que já havia arrombado a porta lateral de acesso ao quintal e tentava arrombar a porta do quarto, onde se encontravam as duas vítimas, mãe e filha.

