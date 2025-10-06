Adeus, Caíque: jovem motociclista morre em acidente na região

O motociclista Caíque França morreu em um grave acidenta na estrada Cunha-Paraty, nas proximidades do Contemplário, no trecho de Cunha. O sinistro envolveu um carro e aconteceu na manhã desse domingo (5).

“É muito difícil de acreditar, ele era um homem tão educado, trabalhador, humilde, batalhador! Sempre tratou todos clientes do seu trabalho muito bem, era outro grande exemplo”, diz postagem nas redes sociais sobre Caíque, que era bastante conhecido nas cidades de Potim e Aparecida.