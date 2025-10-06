06 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESTRADA

Adeus, Caíque: jovem motociclista morre em acidente na região

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caíque França
Caíque França

O motociclista Caíque França morreu em um grave acidenta na estrada Cunha-Paraty, nas proximidades do Contemplário, no trecho de Cunha. O sinistro envolveu um carro e aconteceu na manhã desse domingo (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“É muito difícil de acreditar, ele era um homem tão educado, trabalhador, humilde, batalhador! Sempre tratou todos clientes do seu trabalho muito bem, era outro grande exemplo”, diz postagem nas redes sociais sobre Caíque, que era bastante conhecido nas cidades de Potim e Aparecida.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o chamado foi recebido às 11h38 via 192. A Unidade de Suporte Básico de Cunha foi acionada para o atendimento da ocorrência.

No local, os socorristas encontraram duas vítimas que estavam na moto. Caíque já foi encontrado sem vida. A passageira, uma mulher de 27 anos, apresentava fratura em membro inferior e foi encaminhada à Santa Casa de Cunha para atendimento médico.

Os ocupantes do carro envolvido no acidente não sofreram ferimentos. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários