Balão de 12 m cai sobre fiação elétrica no Urbanova

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de que balões sobrevoavam a região do Urbanova, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (5).

Um dos balões perdeu a altitude e caiu sobre a fiação elétrica na Avenida Ironman Victor Garrido. Após adotar todas as medidas de segurança, a equipe acionou a concessionária de energia elétrica EDP para a retirada do objeto.

