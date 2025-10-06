06 de outubro de 2025
PERIGO

Balão de 12 m cai sobre fiação elétrica no Urbanova

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Balão caiu sobre a fiação elétrica em São José dos Campos
Balão caiu sobre a fiação elétrica em São José dos Campos

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de que balões sobrevoavam a região do Urbanova, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (5).

Um dos balões perdeu a altitude e caiu sobre a fiação elétrica na Avenida Ironman Victor Garrido. Após adotar todas as medidas de segurança, a equipe acionou a concessionária de energia elétrica EDP para a retirada do objeto.

O balão apreendido media aproximadamente 12 metros, com armação de alumínio medindo cerca de 1,2 metro. Ninguém se feriu.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a unidade ficou apreendida.

Ainda no domingo, a PM três prendeu três homens suspeitos de envolvimento com a soltura de balões (leia aqui).

