Dois são presos após assalto a mão armada na região

Dois homens foram presos por roubo e porte ilegal de arma de fogo em Ubatuba. A prisão ocorreu na tarde de domingo (5), durante patrulhamento de policiais militares pelo bairro Praia Grande.
A equipe visualizou um suspeito, que usava uma camisa preta, correndo entre os veículos. Em seguida, um transeunte informou ter sido vítima de roubo cometido por quatro pessoas.
Em diligência, outros dois suspeitos foram avistados na rua Alcatraz. Um deles trajava camisa azul e o outro, preta. Ao perceberem a viatura, eles dispensaram um objeto sob um carro estacionado no local.
Ali, a polícia identificou que se tratava de um revólver calibre .38 com numeração suprimida e duas munições, sendo uma intacta e a outra picotada.
Durante a abordagem, um deles tentou fugir, mas foi capturado na rua Fragatas. O que usava camisa azul se rendeu.
A vítima reconheceu os homens como autores do roubo.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos suspeitos. As partes, juntamente com o armamento apreendido, foram conduzidas ao Distrito Policial de Ubatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça.