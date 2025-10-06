Dois são presos após assalto a mão armada na região

Dois homens foram presos por roubo e porte ilegal de arma de fogo em Ubatuba. A prisão ocorreu na tarde de domingo (5), durante patrulhamento de policiais militares pelo bairro Praia Grande.

A equipe visualizou um suspeito, que usava uma camisa preta, correndo entre os veículos. Em seguida, um transeunte informou ter sido vítima de roubo cometido por quatro pessoas.

Em diligência, outros dois suspeitos foram avistados na rua Alcatraz. Um deles trajava camisa azul e o outro, preta. Ao perceberem a viatura, eles dispensaram um objeto sob um carro estacionado no local.