Incêndio atinge área de vegetação e assusta Jacareí

Um incêndio de grandes proporções atingiu, por volta das 18h30 deste domingo (5), uma área de vegetação natural e pastagem às margens da Rodovia Geraldo Scavone, na altura do número 1399, no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí.

De acordo com informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para conter as chamas, que consumiram cerca de dois hectares de vegetação. O trabalho de combate e rescaldo foi concluído no início da noite, deixando o local em segurança.