05 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FOGO

Incêndio atinge área de vegetação e assusta Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
Fogo atingiu área em Jacareí
Um incêndio de grandes proporções atingiu, por volta das 18h30 deste domingo (5), uma área de vegetação natural e pastagem às margens da Rodovia Geraldo Scavone, na altura do número 1399, no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí.

De acordo com informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para conter as chamas, que consumiram cerca de dois hectares de vegetação. O trabalho de combate e rescaldo foi concluído no início da noite, deixando o local em segurança.

Apesar da proximidade com condomínios residenciais, nenhum imóvel foi atingido e não houve registro de feridos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas as autoridades reforçam o alerta sobre o risco elevado de queimadas durante o período de estiagem. A Defesa Civil de Jacareí orienta que a população não realize queimas de lixo ou mato e denuncie qualquer foco de incêndio pelos canais oficiais de emergência.

