URGENTE: Jovem de 21 anos morre em acidente na Dutra, em SJC

Uma motociclista de 21 anos morreu após um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite deste domingo (5).

De acordo com a concessionária RioSP, o Centro de Controle Operacional foi acionado por volta das 19h21 para atender a ocorrência, registrada na pista sentido Rio de Janeiro.