URGENTE: Jovem de 21 anos morre em acidente na Dutra, em SJC

Uma motociclista de 21 anos morreu após um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite deste domingo (5).
De acordo com a concessionária RioSP, o Centro de Controle Operacional foi acionado por volta das 19h21 para atender a ocorrência, registrada na pista sentido Rio de Janeiro.
No local, os agentes constataram um choque traseiro entre um carro e uma motocicleta. Com o impacto, a jovem foi lançada ao solo e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.
As faixas 3 e 4 (da direita) precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência, enquanto o tráfego fluía pelas faixas 1 e 2 (da esquerda).
A concessionária informou cerca de três quilômetros de lentidão no trecho, mas motoristas relataram congestionamento superior a dez quilômetros, chegando próximo à divisa com Jacareí.
A perícia foi acionada e as causas do acidente serão investigadas.