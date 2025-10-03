05 de outubro de 2025
NO MAR

3 pessoas são resgatadas após veleiro ficar à deriva em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira resultou no resgate de três pessoas que estavam à deriva em alto-mar, na tarde deste domingo (5), em Ubatuba, no Litoral Norte.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo, a ocorrência teve início após a comunicação de que um veleiro havia sofrido a quebra do mastro principal e ficado sem condições de navegação desde a noite anterior, em uma área próxima às Ilhas Anchieta e Vitória.

Equipes aéreas e navais iniciaram as buscas e, durante a operação, o helicóptero Águia 21 da Polícia Militar localizou a embarcação e repassou as coordenadas às demais forças atuantes. Com o apoio das informações, um navio da Marinha conseguiu rebocar o veleiro até um ponto seguro, garantindo a integridade física dos três tripulantes.

O Corpo de Bombeiros destacou que a ação evidencia a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança e salvamento, reforçando o compromisso de proteção à vida.

