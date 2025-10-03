3 pessoas são resgatadas após veleiro ficar à deriva em Ubatuba

Uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira resultou no resgate de três pessoas que estavam à deriva em alto-mar, na tarde deste domingo (5), em Ubatuba, no Litoral Norte.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo, a ocorrência teve início após a comunicação de que um veleiro havia sofrido a quebra do mastro principal e ficado sem condições de navegação desde a noite anterior, em uma área próxima às Ilhas Anchieta e Vitória.