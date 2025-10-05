PM prende três homens por soltar de balões na zona de São José

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam três homens suspeitos de envolvimento com a soltura de balões na manhã deste domingo (5), em São José dos Campos. A ação ocorreu na Rua Estrada do Turvo, no bairro do Turvo, região norte da cidade.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de degradação ambiental relacionada à soltura de balões. Durante o deslocamento, outras chamadas do mesmo tipo foram registradas em diferentes pontos da cidade.