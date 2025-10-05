PM prende três homens por soltar de balões na zona de São José

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam três homens suspeitos de envolvimento com a soltura de balões na manhã deste domingo (5), em São José dos Campos. A ação ocorreu na Rua Estrada do Turvo, no bairro do Turvo, região norte da cidade.
De acordo com a corporação, a equipe foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de degradação ambiental relacionada à soltura de balões. Durante o deslocamento, outras chamadas do mesmo tipo foram registradas em diferentes pontos da cidade.
No local, os policiais abordaram um veículo Fiat Punto branco, ocupado por três homens. Durante a vistoria, os suspeitos confessaram ter saído da capital paulista com o objetivo de acompanhar os balões lançados na região.
Os envolvidos foram levados à Central de Polícia Judiciária. Enquanto a ocorrência era apresentada, outra viatura chegou ao local com um balão apreendido após ter caído sobre a rede elétrica no bairro Urbanova, na zona oeste do município.
O caso foi registrado como crime ambiental.