Carro atola na areia ao tentar retirar jetski em São Sebastião

Um carro precisou ser resgatado após atolar na areia da Praia Preta, em São Sebastião, na tarde deste domingo (5). Segundo o perfil Pronto Falei Litoral, o motorista tentou puxar um jetski, mas acabou surpreendido pela maré, que subiu rapidamente e quase levou o veículo.

O vídeo do incidente foi enviado por um seguidor identificado como Fábio J. e mostra o momento em que o carro fica preso próximo à água. Ninguém ficou ferido.