05 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
NO MAR

Carro atola na areia ao tentar retirar jetski em São Sebastião

São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro atolou na areia
Um carro precisou ser resgatado após atolar na areia da Praia Preta, em São Sebastião, na tarde deste domingo (5). Segundo o perfil Pronto Falei Litoral, o motorista tentou puxar um jetski, mas acabou surpreendido pela maré, que subiu rapidamente e quase levou o veículo.

O vídeo do incidente foi enviado por um seguidor identificado como Fábio J. e mostra o momento em que o carro fica preso próximo à água. Ninguém ficou ferido.

A publicação brinca com o episódio, chamando a cena de “prévia do verão no Litoral Norte” e “digna de verão raiz”.

