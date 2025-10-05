URGENTE: Fogo atinge área ao lado de condomínios no Vale

Um incêndio de grandes proporções atinge, na noite deste domingo (5), uma área de vegetação no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí. As chamas se espalham rapidamente em uma região próxima a condomínios residenciais, causando preocupação entre os moradores.

Imagens registradas por vizinhos mostram colunas de fumaça densa e labaredas altas, visíveis de diferentes pontos da cidade. Os vídeos e fotos do incêndio estão sendo compartilhados nas redes sociais, acompanhados de relatos de moradores assustados com a proximidade do fogo.