URGENTE: Fogo atinge área ao lado de condomínios no Vale

Um incêndio de grandes proporções atinge, na noite deste domingo (5), uma área de vegetação no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí. As chamas se espalham rapidamente em uma região próxima a condomínios residenciais, causando preocupação entre os moradores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Imagens registradas por vizinhos mostram colunas de fumaça densa e labaredas altas, visíveis de diferentes pontos da cidade. Os vídeos e fotos do incêndio estão sendo compartilhados nas redes sociais, acompanhados de relatos de moradores assustados com a proximidade do fogo.
Até o momento, o Corpo de Bombeiros ainda não enviou equipes ao local. Não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre possíveis danos a residências.
A situação reforça o alerta para o risco de queimadas urbanas, que aumenta durante o período de estiagem e tempo seco na região. Moradores próximos foram orientados a manter portas e janelas fechadas e evitar inalar a fumaça.