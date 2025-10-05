05 de outubro de 2025
INCÊNDIO

URGENTE: Fogo atinge área ao lado de condomínios no Vale

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Incêndio atinge área em Jacareí
Incêndio atinge área em Jacareí

Um incêndio de grandes proporções atinge, na noite deste domingo (5), uma área de vegetação no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí. As chamas se espalham rapidamente em uma região próxima a condomínios residenciais, causando preocupação entre os moradores.

Imagens registradas por vizinhos mostram colunas de fumaça densa e labaredas altas, visíveis de diferentes pontos da cidade. Os vídeos e fotos do incêndio estão sendo compartilhados nas redes sociais, acompanhados de relatos de moradores assustados com a proximidade do fogo.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros ainda não enviou equipes ao local. Não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre possíveis danos a residências.

A situação reforça o alerta para o risco de queimadas urbanas, que aumenta durante o período de estiagem e tempo seco na região. Moradores próximos foram orientados a manter portas e janelas fechadas e evitar inalar a fumaça.

