Motorista invade calçadão da Praia Martim de Sá e assusta

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu o calçadão da Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, na tarde deste domingo (5), provocando pânico entre banhistas e pedestres que estavam no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente ocorreu por volta das 15h. Segundo informações preliminares, o condutor apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. A Guarda Civil Municipal foi acionada e prestou apoio na ocorrência.