05 de outubro de 2025
SUSTO

Motorista invade calçadão da Praia Martim de Sá e assusta

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Turistas correram no calçadão
Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu o calçadão da Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, na tarde deste domingo (5), provocando pânico entre banhistas e pedestres que estavam no local.

O incidente ocorreu por volta das 15h. Segundo informações preliminares, o condutor apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. A Guarda Civil Municipal foi acionada e prestou apoio na ocorrência.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O episódio, no entanto, causou grande repercussão nas redes sociais, onde testemunhas relataram momentos de tensão e indignação com a imprudência do motorista.

A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do ocorrido.

