Perseguição termina com poste em cima de casa no Vale

Uma perseguição policial terminou em acidente na tarde de sábado (4), no município de Caçapava, quando um veículo em atitude suspeita colidiu contra um poste de energia elétrica, provocando a queda da estrutura sobre o muro de uma residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto partiu o poste ao meio, que ficou sustentado apenas pela fiação elétrica e apoiado sobre o muro da casa, criando risco iminente de desabamento.