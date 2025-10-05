05 de outubro de 2025
PROBLEMA

Perseguição termina com poste em cima de casa no Vale

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Motorista bateu em poste durante perseguição
Motorista bateu em poste durante perseguição

Uma perseguição policial terminou em acidente na tarde de sábado (4), no município de Caçapava, quando um veículo em atitude suspeita colidiu contra um poste de energia elétrica, provocando a queda da estrutura sobre o muro de uma residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto partiu o poste ao meio, que ficou sustentado apenas pela fiação elétrica e apoiado sobre o muro da casa, criando risco iminente de desabamento.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram rachaduras transversais em toda a extensão do muro, o que agravava o risco de colapso. Por segurança, os moradores foram orientados a desocupar temporariamente o imóvel até a chegada da concessionária de energia, responsável pela retirada segura do poste danificado.

A área foi isolada pela equipe de resgate, que também entrou em contato com a empresa responsável pela rede elétrica e adotou todas as medidas preventivas necessárias para evitar novos incidentes.

O motorista do veículo envolvido na colisão foi socorrido pelo Samu de Caçapava. Após a chegada da concessionária e a conclusão das ações de segurança, os bombeiros deixaram o local em condições estáveis. O policiamento permaneceu para as providências legais e apuração das circunstâncias do acidente.

