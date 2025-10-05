Homem de 28 anos morre em acidente de moto em rodovia do Vale

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na manhã deste domingo (5) na estrada Cunha-Paraty, nas proximidades do Contemplário, em Cunha.
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o chamado foi recebido às 11h38 via 192. A Unidade de Suporte Básico de Cunha foi acionada para o atendimento da ocorrência.
No local, os socorristas encontraram duas vítimas que estavam na moto. O condutor, um homem de 28 anos, já foi encontrado sem vida. A passageira, uma mulher de 27 anos, apresentava fratura em membro inferior e foi encaminhada à Santa Casa de Cunha para atendimento médico.
Os ocupantes do carro envolvido no acidente não sofreram ferimentos. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.