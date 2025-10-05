Bombeiros resgatam vaca que caiu em vala no Vale

O Corpo de Bombeiros foi acionado no sábado (4) para uma ocorrência de resgate de animal de grande porte no município de Caçapava. O chamado relatava que uma vaca havia caído em uma vala, ficando impossibilitada de sair sozinha.
De acordo com a corporação, a operação exigiu o uso de técnicas de salvamento terrestre com multiplicação de força, permitindo a elevação controlada e segura do animal. O procedimento evitou ferimentos tanto na vaca quanto nos bombeiros que participaram do resgate.
Após um trabalho criterioso e coordenado, a equipe conseguiu retirar o animal com sucesso, devolvendo-o em boas condições ao proprietário.
O Corpo de Bombeiros reforçou que esse tipo de ocorrência é relativamente comum em áreas rurais e destaca a importância de acionar o socorro especializado para garantir a segurança dos animais e das pessoas envolvidas.