Adeus, Pastora Lucimeire! Despedida comove fiéis no Vale

A comunidade evangélica de Jacareí se despede com tristeza da pastora Lucimeire da Costa de Oliveira, que faleceu no último sábado (4), aos 56 anos. Reconhecida por sua trajetória de fé, solidariedade e acolhimento, Lucimeire deixa uma marca profunda em todos que conviveram com ela.

As últimas homenagens ocorrem neste domingo (5), no Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida será realizada das 11h às 15h, com no Cemitério Avaré (Campo da Saudade).