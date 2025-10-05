Adeus, Pastora Lucimeire! Despedida comove fiéis no Vale

A comunidade evangélica de Jacareí se despede com tristeza da pastora Lucimeire da Costa de Oliveira, que faleceu no último sábado (4), aos 56 anos. Reconhecida por sua trajetória de fé, solidariedade e acolhimento, Lucimeire deixa uma marca profunda em todos que conviveram com ela.
As últimas homenagens ocorrem neste domingo (5), no Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida será realizada das 11h às 15h, com no Cemitério Avaré (Campo da Saudade).
Nas redes sociais, amigos e fiéis expressaram mensagens de carinho e gratidão pela trajetória da pastora. “Uma mulher de fé, bondosa, sempre com uma palavra boa”, escreveu Larissa Franco. Já Marcelo Paradela destacou a bondade. “Pessoa do bem, sempre alegre e disposta a ajudar. Que Deus conforte a todos os familiares e amigos.”
Outros fiéis lembraram a importância espiritual e o legado de Lucimeire. “Ajudou a salvar minha filha, hoje pregadora da palavra. Mulher de virtude, vai deixar muitas saudades”, publicou Vagner Silva. Priscilla Cristine também emocionou-se ao recordar os conselhos e orações da pastora. “Consola saber que você já está nos braços do Pai.”
Descrita como uma líder espiritual de oração, acolhedora e exemplo de fé, Lucimeire deixa três filhos e uma legião de amigos e seguidores.