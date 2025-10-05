Calor por aí? Frente fria poderosa já tem data para voltar a SJC

O calor intenso registrado neste fim de semana no Vale do Paraíba tem data para acabar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia), uma forte frente fria avança sobre o estado de São Paulo e deve atingir a região a partir da terça-feira (7), provocando queda acentuada nas temperaturas, aumento da nebulosidade e chuva.
Em São José dos Campos, os termômetros que neste domingo (5) chegaram a 33°C e devem atingir 35°C na segunda-feira (6), despencam para mínima de 12°C e máxima de 24°C já na terça, segundo o boletim do Inmet. O contraste térmico será um dos mais intensos do mês, marcando a chegada de uma massa de ar frio de origem polar.
A quarta-feira (8) deve ser ainda mais gelada, com mínima de 10°C e máxima de 18°C, e céu encoberto durante todo o dia. O frio permanece até pelo menos quinta-feira (9), quando a temperatura mínima será de 11°C.
Além da queda de temperatura, o Inmet prevê aumento da umidade, que pode chegar a 100%, e ventos de direção predominante sudeste a leste, de fraca intensidade. Há possibilidade de chuva isolada e garoa nos períodos da noite e madrugada.
Os próximos dias marcam o contraste típico da primavera no Sudeste, com grande amplitude térmica e variações bruscas de temperatura. O Inmet recomenda atenção especial a idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios, já que a umidade relativa do ar deve cair para 20% na segunda-feira (6) antes da virada do tempo.
Resumo do Inmet
Domingo (5): Máx. 33°C / Mín. 16°C – chuva isolada
Segunda (6): Máx. 35°C / Mín. 15°C – tempo seco e quente
Terça (7): Máx. 24°C / Mín. 12°C – chegada da frente fria com chuva
Quarta (8): Máx. 18°C / Mín. 10°C – frio intenso e céu nublado
Quinta (9): Máx. 18°C / Mín. 11°C – frio persistente com chuvas isoladas