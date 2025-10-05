Calor por aí? Frente fria poderosa já tem data para voltar a SJC

O calor intenso registrado neste fim de semana no Vale do Paraíba tem data para acabar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia), uma forte frente fria avança sobre o estado de São Paulo e deve atingir a região a partir da terça-feira (7), provocando queda acentuada nas temperaturas, aumento da nebulosidade e chuva.

Em São José dos Campos, os termômetros que neste domingo (5) chegaram a 33°C e devem atingir 35°C na segunda-feira (6), despencam para mínima de 12°C e máxima de 24°C já na terça, segundo o boletim do Inmet. O contraste térmico será um dos mais intensos do mês, marcando a chegada de uma massa de ar frio de origem polar.