Após vídeo, homem nega abandono de cão em SJC: 'Cachorro é meu'

Após um vídeo gravado por um leitor de OVALE flagrando um suposto abandono de cachorro no Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos, o tutor do animal explicou que o cão não é abandonado e que ele havia fugido da residência quando o vídeo foi filmado.
O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (2), por volta das 10h, e causou polêmica nas redes sociais. O leitor que enviou o vídeo disse que o cachorro correu por aproximadamente três quilômetros atrás do carro do seu dono.
“Moro no Cerejeiras, na região do Novo Horizonte, e sempre saio para a rua [com o cão]. Meu cachorro fugiu aqui da minha casa aqui, entendeu? Aí o indivíduo passou e filmou e falou que eu estava abandonando o meu cachorro. Eu quero esclarecer que está acontecendo um mal-entendido”, disse o tutor.
“O cachorro é meu. Não tem nada de abandono. O cachorro é meu e fugiu da minha residência. Eu não o amarro, eu não boto na corrente. Ele fica dentro da minha casa, tem comida para ele, tem tudo. Eu não gosto de botar coleira no cachorro. Aí devido eu ter saído aqui na avenida, ele fugiu e aconteceu esse negócio aí”, completou.
Segundo ele, algumas pessoas acreditaram que ele estaria fazendo uma “covardia com o cachorro”. “Não é verdade”, disse.
“Quem me conhece sabe que eu não fiz isso. Mas as pessoas que não me conhecem falaram comigo como se eu tivesse abandonado. Eu não ia fazer isso nunca. O cachorro é meu, não está abandonado”, afirmou o tutor.