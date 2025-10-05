Após vídeo, homem nega abandono de cão em SJC: 'Cachorro é meu'

Após um vídeo gravado por um leitor de OVALE flagrando um suposto abandono de cachorro no Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos, o tutor do animal explicou que o cão não é abandonado e que ele havia fugido da residência quando o vídeo foi filmado.

O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (2), por volta das 10h, e causou polêmica nas redes sociais. O leitor que enviou o vídeo disse que o cachorro correu por aproximadamente três quilômetros atrás do carro do seu dono.