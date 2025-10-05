Colisão de van com charrete sem ocupante deixa um ferido na Dutra

Uma van colidiu com uma charrete sem ocupante na rodovia Presidente Dutra, na manhã deste domingo (5), no trecho do Vale do Paraíba. Uma pessoa teve ferimentos moderados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária RioSP foi acionado às 11h52 para atender ocorrência no km 53, na pista sentido Rio de Janeiro, no trecho de Lorena.