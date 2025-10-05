Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral de São Paulo

A Marinha do Brasil emitiu alerta para a passagem de frente fria que poderá afetar a faixa litorânea dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre as cidades de Paranaguá (PR) e de Arraial do Cabo (RJ), com ventos de direção Sudoeste a Sul e intensidade de até 60 km/h entre as noites de 6 e 7 de outubro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Marinha do Brasil informou que mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico (clique aqui).