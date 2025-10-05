05 de outubro de 2025
ACIDENTE

Acidente com moto e cavalo interdita trecho da Dutra

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Cavalo morreu no acidente
Cavalo morreu no acidente

Um grave acidente foi registrado no fim da manhã deste domingo (5) na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do acesso à cidade de Lorena. A colisão envolveu uma motocicleta, uma van e um cavalo.

De acordo com informações preliminares, o animal morreu no local e o motociclista foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Por causa do acidente, o trecho de acesso à cidade ficou totalmente interditado, gerando congestionamento e lentidão no trânsito. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do resgate da concessionária CCR RioSP atuaram no local para a retirada dos veículos e liberação da pista.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

