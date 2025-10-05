Acidente com moto e cavalo interdita trecho da Dutra

Um grave acidente foi registrado no fim da manhã deste domingo (5) na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do acesso à cidade de Lorena. A colisão envolveu uma motocicleta, uma van e um cavalo.

De acordo com informações preliminares, o animal morreu no local e o motociclista foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Por causa do acidente, o trecho de acesso à cidade ficou totalmente interditado, gerando congestionamento e lentidão no trânsito. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do resgate da concessionária CCR RioSP atuaram no local para a retirada dos veículos e liberação da pista.