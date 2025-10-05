Balões chamam atenção no céu do Vale neste domingo

Moradores de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Monteiro Lobato se surpreenderam na manhã deste domingo (5) com a presença de diversos balões sobrevoando o céu, em alguns pontos, foram avistados até nove balões ao mesmo tempo.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, trata-se de balões inflados com gás hélio e bandeiras, sem fogo, o que reduz o risco de incêndios. Ainda assim, a corporação informou que mantém o monitoramento da situação.

Mesmo com baixo potencial de causar queimadas, os balões podem oferecer riscos indiretos, como a queda das bandeiras sobre residências e fiações elétricas ou interferência em rotas aéreas, já que a região é corredor de aeronaves.