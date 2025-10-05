Homem invade casa e tenta arrombar quarto com mãe e filha no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Caçapava, nesse sábado (4), por roubo a residência. Segundo a PM, ele havia arrombado uma porta de acesso ao quintal da casa e tentava entrar num quarto, onde estavam mãe e filha, desesperadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem foi preso após policiais militares do 46º BPM/I receberam informações, via 190, de que uma residência estava sendo invadida no bairro Terra Nova, em Caçapava.