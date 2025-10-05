Homem invade casa e tenta arrombar quarto com mãe e filha no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Caçapava, nesse sábado (4), por roubo a residência. Segundo a PM, ele havia arrombado uma porta de acesso ao quintal da casa e tentava entrar num quarto, onde estavam mãe e filha, desesperadas.
O homem foi preso após policiais militares do 46º BPM/I receberam informações, via 190, de que uma residência estava sendo invadida no bairro Terra Nova, em Caçapava.
A equipe deslocou-se até o local e, ao chegar, pulou o portão da residência, conseguindo abordar o homem antes de ele conseguir arrombar o quando onde estavam as vítimas. Desesperadas, mãe e filha tentavam se proteger no interior do cômodo.
A PM informou que o preso já possui passagem por homicídio cometido com arma branca. Ele, que estava de posse de um canivete, foi contido e algemado.
O homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi ratificada a voz de prisão, permanecendo preso e à disposição da Justiça.